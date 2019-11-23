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MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"

MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandığını açıkladı.

23.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:50
MSB: "Rus askerleri ile 'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki onuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen onuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 51 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.
MSB:

Fırat, Genel

Kaynak: İHA


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