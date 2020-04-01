MSB: Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.
01.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:42
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya 'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA