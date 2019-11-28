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MSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın Tel Halef köyünde önceki gün PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında yakınlarını kaybeden bölge halkının, terör örgütüne tepkisini dile getirdiği videoyu Twitter'da paylaştı.

28.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:22MSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın Tel Halef köyünde önceki gün PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında yakınlarını kaybeden bölge halkının, terör örgütüne tepkisini dile getirdiği videoyu Twitter'da paylaştı.Bakanlık, terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde 17 sivilin öldüğü, 20'den fazla sivilin yaralandığı bombalı araç saldırısına ilişkin video paylaştı. "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araç saldırılarıyla yıktığı hayatları, 26 Kasım'da Resulayn'ın Tel Halef köyünde çocuklarını, kardeşlerini kaybeden Suriyeli kardeşlerimizden dinleyin" notuyla paylaşılan videoda bölge halkının terör örgütüne yönelik tepkisi yer aldı. Videoda örgüte tepki gösteren Suriyelinin, "Bakın PKK bize ne yaptı? Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, Müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler. Küçük çocuklar ve kadınlar öldü. Allah belanızı versin, sizi bildiği gibi yapsın. İnşallah sizden kurtuluruz. Bu evde 10 kişi öldü. Allah Türk askerinden ve Erdoğan'dan razı olsun. Buraya gelip temizlediler. Allah ne muradınız varsa versin" ifadeleri yer aldı.



Resulayn, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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