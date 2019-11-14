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MSB: "Şanlıurfa'da bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi"

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, çıkan yangın kontrol altına alındığını açıkladı.

14.11.2019 00:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:10MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, 'da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, çıkan yangın kontrol altına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'daki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Şanlıurfa Valiliğinin yaptığı açıklamada, "13.11.2019 günü saat 22.30 sularında ilimiz askeri yerleşkesi içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır. Yaralı personelimiz ilimizde bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
( Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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