MSB, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA