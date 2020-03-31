MSB, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi dağıttı
Milli Savunma Bakanlığı, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.
31.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:16
Milli Savunma Bakanlığı, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA
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