MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı.

06.06.2020 19:28 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:33
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 100 mültecinin kurtarılma anı yer alıyor.
Paylaşımda, "Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır." ifadelerine yer verildi. MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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