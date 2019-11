MSB: "Sinath-Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sinath-Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi" denildi.



Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekat bölgesi, yeni askerlik düzenlemesi ve tatbikatlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki faaliyetlerin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyetleri, milli ve manevi değerler çerçevesinde, sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda bölgede yaşayan tüm dini ve etnik grupların refahı ve huzurunu dikkate alarak yapıldığını aktardı.



Barış Pınarı Harekat bölgesinde, yerel halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamsal destek sağlanması faaliyetlerinin Türkiye'nin diğer kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütüldüğünü belirten Yarbay Şebnem Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri Mobil Kliniği, Tel Abyad ve Rasulayn'ın köylerine kadar ulaşarak, Suriyeli kardeşlerimize sağlık hizmeti vermekte, durumu kritik olanları bölgedeki hastanelerimize sevk etmektedir" şeklinde konuştu.



"Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş bir binada, toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirilmiştir."



Tel Abyad'da teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere muhafaza edilen 11 adet uçak mühimmatının tespit edilerek imha edildiğini kaydeden Yarbay Aktop, "Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş bir binada, toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirilmiştir. Yine Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından kullanılamaz hale getirilen bir okulun roketatar imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilmiş, ayrıca teröristlerin tünel kazmak için kullandığı makine ve teçhizatlar ile çok sayıda mühimmat da ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.



"Rasulayn'da 6 kilogram C-3 patlayıcı, 127 adet kleymor anti personel mayını, 39 adet havan mermisi, 6 adet tank mayın ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi"



Rasulayn şehir merkezinde 24 Kasım Öğretmenler gününde 6 kilogram C-3 patlayıcı, 127 adet kleymor anti personel mayını, 39 adet havan mermisi, 6 adet tank mayın ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildiğini belirten Aktop, "Kahraman Mehmetçiğimiz, terör örgütünün tahrip ettiği okulların yeniden faaliyete geçirilmesi maksadıyla, devletimizin diğer kurum/kuruluşları ve yerel yetkililer ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, Nukra Köyünde bulunan okulun Şanlıurfa Valiliği ve yerel halkın katkılarıyla boyanması, zemin taş döşemesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, kapı ve pencerelerin onarılması faaliyetleri icra edilmektedir" aktarımında bulundu.



"Şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirilmiştir"



Barış Pınarı Harekat bölgesinde emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi için mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek uzmanlar tarafından imha edildiğini bildiren Aktop, "Bu kapsamda, şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirilmiştir. Bölge mayın ve EYP'den tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürdürülecektir" dedi.



"11'inci devriye halihazırda devam etmektedir. Devriyeye her iki taraftan dörder zırhlı araç iştirak etmiştir"



Soçi mutabakatı çerçevesinde Rusya Federasyonu ile bugüne kadar toplam 10 ortak kara devriyesi gerçekleştirildiğini ifade eden Yarbay Aktop, "11'inci devriye halihazırda devam etmektedir. Devriyeye insansız hava aracı ile her iki taraftan dörder zırhlı araç iştirak etmiştir. Söz konusu devriyeler esnasında zaman zaman yaşanan taciz ve kışkırtmalara karşı, personelimizin ve yöre halkının zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir" diye konuştu.



"Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatın normalleşmesiyle birlikte güvenli ve gönüllü olarak evlerine topraklarına geri dönmeye başlamıştır"



Bölgede bulunan unsurlara yönelik taciz/ihlallere meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verildiğini bildiren Yarbay Aktop, "Terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat alanı bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatın normalleşmesiyle birlikte güvenli ve gönüllü olarak evlerine topraklarına geri dönmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.



"Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi"



Barış Pınarı Harekat bölgesindeki faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Aktop şunları kaydetti:



"Bu kapsamda, Hakurk'a yönelik 27 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan ve 12 Temmuz 2019 tarihinde genişletilen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından; sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 320 mağara ile 266 adet mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Sinath - Haftanin bölgesinde, 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda ise bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristler tarafından; sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Ayrıca, en son Pençe-3 harekatı kapsamında bölgede arama-tarama faaliyeti icra eden unsurlarımız tarafından Düğün Dağı'nın güney doğusunda bulunan 2 bin 247 rakımlı tepede bir mağarada terör örgütü tarafından hazırlanmış el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda yaşam malzemesi tespit edilmiştir."



Gerçekleştirilen tatbikatlara dair bilgiler veren Aktop, "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemizin bir parçası olarak hava sahamızda ve 462 bin kilometre kare olan mavi vatanımızda da uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla korunmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar ki en yüksek katılımlı tatbikat olma özelliği taşıyan Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı, 15 devletten 48 gemi ile kamu kurum ve kuruluşlarından yaklaşık 4 bin 700 personelin katılımıyla planlandığı şekilde icra edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımıza yönelik hak ve menfaatlerimizi korumak, deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla 2006 yılından beri Akdeniz Kalkanı Harekatı icra edilmektedir. Harekata; fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, helikopterler, deniz karakol uçakları ile insansız hava araçları iştirak etmektedir" şeklinde konuştu.



Yeni askerlik sistemi ile erbaş/er ve yedek subaylara ilaveten ihdas edilen yedek astsubayların ilk defa Kasım 2019 sınıflandırma döneminde uygulanmaya başlandığını belirten Aktop, "1 Kasım'da işlemleri tamamlanan 10 bin 212 yedek astsubay adayı sınıf okullarına veya eğitim birliklerine sevk edilmiştir. Bu kapsamda, eğitimleri devam eden yedek astsubay adaları, yurt genelinde çeşitli birliklerde düzenlenen törenlerle askerlik yemini etmiştir" ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan edildiğini belirten Aktop, "Bakanlığımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, erbaş ve erlerimizin farkındalıklarını artırmak maksadıyla, 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler' ile 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konularında eğitim programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda, şu ana kadar 680 bin 193 erbaş/ere eğitim verilmiştir" dedi.



Yarbay Aktop toplantıda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladıklarını belirtti.



"11. devriye Kamışlı - Derik arasında gerçekleştirildi"



Rusya ile ortaklaşa devam eden devriyeler sırasında yaşanan provokasyonların toplantılarda ele alındığını ifade eden güvenlik kaynakları, Rusya'nın girişimleriyle provokasyonların azaldığını aktardı.



Ayrıca, Soçi mutabakatı kapsamında 11. ortak kara devriyesinin devam ettiğini aktaran kaynaklar, devriyenin Kamışlı - Derik arasında gerçekleştirildiğini söyledi. - ANKARA

