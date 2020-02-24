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MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına göç eden yüz binlerce insanın kaldığı çadırların havadan görüntüsünü paylaştı.

24.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:22MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 'deki saldırılar nedeniyle Türkiye- sınırına göç eden yüz binlerce insanın kaldığı çadırların havadan görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed rejimi ve destekçileridir. #İdlib'de yüz binlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır" notuyla Türkiye-Suriye sınırında bulunan yüz binlerce çadırın havadan çekilmiş görüntüsünü paylaştı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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