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MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak Silopi'de 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

15.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:52
MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak Silopi 'de 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Şırnak, PKK, Güncel
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