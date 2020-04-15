MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak Silopi'de 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
15.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:52
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak Silopi 'de 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA