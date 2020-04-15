MSB: "Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
15.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:58
Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA