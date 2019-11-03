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MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

03.11.2019 19:13MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif- gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ANKARA, -



Güncel

Kaynak: DHA

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