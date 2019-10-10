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MSB: "Sivillere, tarihi yapılar ile dost/müttefik ülke unsurlarına zarar vermemek için hassasiyet...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını açıklayarak, sivillere, tarihi yapılara, dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar...

10.10.2019 12:08MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını açıklayarak, sivillere, tarihi yapılara, dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı gece boyunca planlandığı gibi icra edilmiş ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil/masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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