MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut...
MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.
09.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:02
MSB: " Suriye 'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut...
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