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MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut...

MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

09.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:02
MSB:
MSB: " Suriye 'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."

Kaynak: AA

Etiketler : Suriye, YPG, PKK, Güncel
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