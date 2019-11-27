Haberler » Güncel » MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor - Haber

MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocukların artık özgürce oyunlarını oynayabildiğini açıkladı.

27.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:57MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocukların artık özgürce oyunlarını oynayabildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın, el yapımı patlayıcıları arama-tarama faaliyetleri de sürüyor" denildi.



YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:24 Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha
18:23 İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı
18:22 (ek bilgiyle)- MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞETE 3 GÖZALTI
18:22 The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak
18:21 Spor trabzonspor, getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
15:45 Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
23:33 Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
27.11.2019 18:25:06