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MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocukların artık özgürce oyunlarını oynayabildiğini açıkladı.

27.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:27MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocukların artık özgürce oyunlarını oynayabildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın, el yapımı patlayıcıları arama-tarama faaliyetleri de sürüyor" denildi.

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ANKARA/DHA



YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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