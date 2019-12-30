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MSB: "Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına dönmenin sevincini yaşıyor" başlığıyla, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütlerinin tahrip ettiği okulların onarımlarının ardından yeniden açılmasına dair görüntüleri paylaştı.

30.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına dönmenin sevincini yaşıyor" başlığıyla, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütlerinin tahrip ettiği okulların onarımlarının ardından yeniden açılmasına dair görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin sınıflarda öğrencilere hediyeler verdiği anlara ilişkin görüntüler yer alıyor.
Suriyeli bir öğrenci hediye için teşekkür ederek, Mehmetçiğe sevgisini dile getiriyor.
Görüntülerde, Türkiye sayesinde eğitime yeniden başladıklarını dile getiren Suriyeli başka bir öğrenci ise "Türk askeri olmasaydı okullar açılmazdı. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Öğretmenleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz." ifadesini kullanıyor.
MSB:

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Kaynak: AA


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