MSB: Suriyeli öğrenciler artık okul zilinin sesini duyacak

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı El Havi köyündeki Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'nun açılış görüntülerini, "Artık teröristlerin bombalarının sesini değil, okul zilinin sesini duyacaklar" notu ile paylaştı.

Bakanlık, terörden arındırılan Tel Abyad kentine bağlı El Havi köyündeki Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'nun açılış görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, "Artık teröristlerin bombalarının sesini değil, okul zilinin sesini duyacaklar. Suriyeli minik öğrenciler yeniden okullarına kavuştu" denildi.

Kaynak: DHA