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MSB: "Tel Abyad'a bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist sağ yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nın Tel Abyad şehir merkezine düzenlendiği bombalı araç saldırısını gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığını bildirdi.

05.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:13MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nın Tel Abyad şehir merkezine düzenlendiği bombalı araç saldırısını gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen veya yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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