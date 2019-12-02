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MSB: Tel Abyad'da artık yüzler gülüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesinde verilen sağlık hizmetleri sayesinde Suriyelilerin insanca yaşamaya, hak ettikleri hizmetleri almaya başladığını bildirdi.

02.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:29MSB: Tel Abyad'da artık yüzler gülüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesinde verilen sağlık hizmetleri sayesinde Suriyelilerin insanca yaşamaya, hak ettikleri hizmetleri almaya başladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama, "Kahraman Komandolarımızın sağladığı huzur ve güven ortamı ile Sağlık Bakanlığımızın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri sayesinde Suriyeli kardeşlerimiz insanca yaşamaya, hak ettikleri hizmetleri almaya başladı. Artık yüzler gülüyor" denildi.Paylaşılan görüntüde ise oğlunu tedavi ettiren kadının, "Oğlumu getirdim. Bizimle çok ilgilendiler. Tahlilleri iyi çıktı. Oğluma ilaçlar verdiler. PKK/YPG varken dışarıya çıkamıyorduk. Erkekleri ve kızları asker olmaya zorluyorlardı. Şimdi iyiyiz ve mutluyuz" sözleri yer aldı.

ANKARA, -



Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

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