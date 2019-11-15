Haberler » Güncel » Msb tel abyad'da ermeni kilisesi ibadete açıldı - Haber

Msb tel abyad'da ermeni kilisesi ibadete açıldı

MSB Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldıSuriye, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek, zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılıp, ibadete açıldığını bildirdi.

15.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:17
MSB Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı
Suriye, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek, zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılıp, ibadete açıldığını bildirdi.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bir yandan terör örgütü PKKYPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürerken, diğer yandan da teröristlerin tahrip ettiği okul ve ibadethanelerin onarımı sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılıp, ibadete açıldığını belirtti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kilisede ibadet eden vatandaşların görüntülerine ve Ermeni cemaatinden Um İlyas'un, Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık sözlerinin yer aldığı röportaja yer verildi.
Msb tel abyad'da ermeni kilisesi ibadete açıldı

Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 İstanbul trafiğinde son durum -3
19:42 250 basamaklı yokuşa asansörlü çözüm
19:42 Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları 2. İstişare Toplantısı Taşkent'te yapılacak
19:40 18 yaşındaki genç, evde vurulmuş halde ölü bulundu
19:40 Hassa'da asayiş uygulaması
15.11.2019 19:43:30