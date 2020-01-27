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MSB: "Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist mühimmatlarıyla sağ olarak ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evde mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

27.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:19MSB:
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evde mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandolar tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 5 kişi sağ olarak yakalandı.

Bakanlık, yapılan aramalarda evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet kamuflajlı termal şemsiye, 1 adet Vizör marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan dönüştürme tabanca, 1 adet havalı tabanca, 176 adet 7,62 mm mühimmat, 1 adet kemer şeklinde pala, 20 adet 7,65 mm tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 67 adet CD, 1 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 871.700 Suriye Lirası ve örgütsel doküman ele geçirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi." - ANKARA

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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