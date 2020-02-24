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MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 teröristin düzenlenen operasyonlar ile yakalandığı açıklandı.

24.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:27MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 teröristin düzenlenen operasyonlar ile yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi" denildi. Açıklamada, 5 teröristin eylem hazırlığında olduğu da belirtildi.

ANKARA, -



Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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