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MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi.

24.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:38MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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