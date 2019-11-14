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MSB: Tel Abyad'da terör saldırısı son anda önlendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere teröristlerce hazırlanan bomba yüklü aracın kontrollü şekilde imha edildiğini, sivillere yönelik saldırının son anda önlendiğini açıkladı.

14.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:07MSB: Tel Abyad'da terör saldırısı son anda önlendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere teröristlerce hazırlanan bomba yüklü aracın kontrollü şekilde imha edildiğini, sivillere yönelik saldırının son anda önlendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi" denildi.Bakanlık, aracın imha ediliş anına ilişkin görüntüleri de paylaştı.



Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

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