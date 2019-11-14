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Msb tel abyad'da terör saldırısı son anda önlendi

MSB Tel Abyad'da terör saldırısı son anda önlendiSuriye, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere teröristlerce hazırlanan bomba yüklü aracın kontrollü şekilde imha edildiğini, sivillere yönelik saldırının son anda önlendiğini açıkladı.

14.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:16
MSB Tel Abyad'da terör saldırısı son anda önlendi
Suriye, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere teröristlerce hazırlanan bomba yüklü aracın kontrollü şekilde imha edildiğini, sivillere yönelik saldırının son anda önlendiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKKYPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi denildi.
Bakanlık, aracın imha ediliş anına ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Msb tel abyad'da terör saldırısı son anda önlendi

Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA


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