Haberler » Güncel » MSB: Tel Abyad'da terör saldırısı son anda önlendi - Haber

MSB: Tel Abyad'da terör saldırısı son anda önlendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere teröristlerce hazırlanan bomba yüklü aracın kontrollü şekilde imha edildiğini, sivillere yönelik saldırının son anda önlendiğini açıkladı.

14.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:29MSB: Tel Abyad'da terör saldırısı son anda önlendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere teröristlerce hazırlanan bomba yüklü aracın kontrollü şekilde imha edildiğini, sivillere yönelik saldırının son anda önlendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

Bakanlık, aracın imha ediliş anına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bombalı aracın görüntüsü

-Aracın imhası

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  ANKARA, -



Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26 Eskişehir varank koza altın, tmsf bünyesinde yüzde 220 kar etti
19:26 Yaşadıklarına dair tek hatırladığı şey 'ötenazi talebi ve acıları'
19:25 FLAŞ
19:23 BAHÇELİEVLER'DE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
19:23 Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
19:12 İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:27:54