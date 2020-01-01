Haberler » 3. Sayfa » MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Haberler

MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı.

01.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:14

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, bombalı araç saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı.

KÖYE GİREMEYİNCE, KÖYÜN DIŞINDA PATLATMIŞLAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tel Abyad'ın Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı" ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞIM İNGİLİZCE DE YAPILDI

Sosyal medya üzerinden patlamaya ilişkin detayları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, aynı paylaşımı bir de İngilizce yaptı. Bakanlığın bu paylaşımının, PKK/YPG'li teröristlerin sivilleri hedef almasını, dünyada kamuoyu yaratma amaçlı olduğu tahmin ediliyor.

MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı

YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:18   YTB, Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı'nda - Haberler
15:16   Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Haberler
15:13   Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü - Haberler
15:11   Alanya'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı - Haberler
15:10   Cüce çift iş istiyor - Haberler
14:30   Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti - Haberler
13:40   MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Haberler
12:51   Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı - Haberler
12:24   Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi - Haberler
12:18   Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi - Haberler
1.01.2020 15:27:51