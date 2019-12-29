Haberler » Güncel » MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi - Haber

MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde arama- tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı.

29.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:55 MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde arama- tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı.

'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden arındırılan bölgede komandolar, arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca bu faaliyetler kapsamında komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamayla ele geçirilen roketlerin fotoğrafları da paylaşıldı.



Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:42   "Türkiye'nin Otomobili" Güneydoğu'da çok beğenildi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığından "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Haber
13:41   Ahır yangınında 240 hayvanı telef olan üreticiye yardım eli - Haber
13:40   Moldova Cumhurbaşkanı, YDSK toplantısı için Türkiye'ye geliyor - Haber
13:35   İnanılmaz kurtuluş - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:45:04