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MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:10MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."



Suriye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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