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MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi

MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.

24.08.2019 18:08
MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi
MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23-24 Ağustos tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir" denildi.
MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi

Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: DHA

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