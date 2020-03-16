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MSB: "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

MSB: "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

16.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:02
MSB:
MSB: "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şırnak, PKK, 3. Sayfa

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