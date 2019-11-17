Haberler » Güncel » MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da zarar verdiği okul onarıldı' - Haber

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da zarar verdiği okul onarıldı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul binasının Şanlıurfa Valiliği, askerler ve köy halkınca onarıldığını bildirdi.

17.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:35
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul binasının Şanlıurfa Valiliği, askerler ve köy halkınca onarıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul, Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadelerine yer verildi.
MSB:

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 Resulayn Hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı
15:51 PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2)
15:50 Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı
15:49 Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi (2) - aktüel
15:48 Şanlıurfa resulayn hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı -1
17.11.2019 15:54:10