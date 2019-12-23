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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da 8 sivili katletti"

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katlettiğini, çok sayıda sivili yaraladığını bildirdi.

23.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:04 MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katlettiğini, çok sayıda sivili yaraladığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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