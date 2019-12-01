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MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

01.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:24MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.
Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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