MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi. YPG
MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.
Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.
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, Güncel Kaynak: AA