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MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

01.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:17
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.
Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.
MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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