MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde mayın ve EYP çalışmalarının devam ettiğini belirterek, teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini ifade etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir." ifadelerine yer verildi.

EYP YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütüne ait EYP yapımında kullanılan malzemeler kontrolü şekilde imha edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Rasulayn'da yapılan son arama-taramalarda terör örgütü PKK/YPG'ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde, mayın, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek kontrollü şekilde imha edildi." denildi.