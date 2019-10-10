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Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıda masum sivil vatandaşların yaralandığını açıkladı.

10.10.2019 16:24Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıda masum sivil vatandaşların yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan, roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı" denildi. Paylaşımda ayrıca, teröristlerin saldırısında zarar gören yerlerin fotoğrafları yer aldı.

ANKARA, -



Masum, Güncel

Kaynak: DHA

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