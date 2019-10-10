Haberler » Güncel » Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2)

Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2)

'BEBEK KATİLİ PYD/YPG'Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine attığı havan mermisiyle 1'i bebek 2 masum sivilin şehit olduğunu bildirdi.

10.10.2019 17:54Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2)

'BEBEK KATİLİ PYD/YPG'

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine attığı havan mermisiyle 1'i bebek 2 masum sivilin şehit olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle 1'i bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir, bebek katili PYD/YPG. Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.



Akçakale, Twitter, Bebek, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor.
19:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
19:42 Gazze'de işsizlik konulu fotoğraf sergisi
19:42 Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası
19:42 İtalyan enı ceo'su: savaş gemisi gelirse kuyu kazamayız
19:42 Sultanbeyli'de polis aracından kaçan şüpheli yakalandı
19:41 Sultanbeyli'de polis aracından kaçan şüpheli yakalandı
10.10.2019 19:46:02