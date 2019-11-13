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MSB: Teröristlerin taciz ve saldırılarına meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

13.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:58MSB: Teröristlerin taciz ve saldırılarına meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.



Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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