MSB: Teröristlerin taciz ve saldırılarına meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.