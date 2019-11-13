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MSB: Teröristlerin tahrip ettiği okullarda incelemeler sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı.

13.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:06MSB: Teröristlerin tahrip ettiği okullarda incelemeler sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor" denildi.



Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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