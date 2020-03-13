MSB: "Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87...
MSB: "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
13.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:07
MSB: "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : 3. Sayfa
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