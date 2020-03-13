MSB: "Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde...
MSB: "Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi.
13.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:04
MSB: "Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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