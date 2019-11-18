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MSB: TSK uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

18.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:30MSB: TSK uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir" denildi. Açıklamada, Türk askerinin Suriyeli bir çocukla yakından ilgilenmesine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

ANKARA, -



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Kaynak: DHA

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