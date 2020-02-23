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MSB: TSK, Van'a destek ulaştırılması için hazırlıklarını yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yaptığını açıklandı.

23.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:38MSB: TSK, Van'a destek ulaştırılması için hazırlıklarını yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İran'da meydana gelen ve 'da da hissedilen depremin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yaptığını açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" denildi.

ANKARA, -



TSK, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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