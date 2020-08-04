MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
04.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:51
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarıyla askerlerin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.
Azerbaycan'da icra edilen tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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