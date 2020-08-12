MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan detaylar MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştıBAKÜ - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

12.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:32

TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan detaylar MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

BAKÜ - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.

MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı’ndan görüntüler paylaştı

Kaynak: AA

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