MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan detaylar MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştıBAKÜ - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
12.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:32
TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan detaylar MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
BAKÜ - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan, Güncel, Haber