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MSB: "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.

29.10.2019 23:40MSB:
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergahlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır." denildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Ekim'de Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Bakanlıktan yapılan 5 maddelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1. 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.
2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.
3. Mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergahlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.
4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."
(İHA)

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Kaynak: İHA

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