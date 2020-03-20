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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında...

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir.

20.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:20
MSB:
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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