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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen...

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirme ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop,...

21.10.2019 14:42

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirme
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır."
MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır."

MSB:

Barış Pınarı Harekatı, Halkla İlişkiler, Güncel

Kaynak: AA

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